Від 1 січня 2021 року в Україні запрацює система автоматичного габаритно-вагового контролю.
Дивися повний текст Криклій повідомив, коли запрацює система автоматичного зважування фур і чим обернеться перевантаження.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 16:07
Криклій повідомив, коли запрацює система автоматичного...
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Дивися повний текст Криклій повідомив, коли запрацює система автоматичного зважування фур і чим обернеться перевантаження.
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:07
Этот пиарщик по-круче своего предшественника гиперлупа.Умеет сотрясать воздух.
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