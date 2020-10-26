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Іспанія планує ввести податок
для найбагатших через...

Іспанія планує ввести податок для найбагатших через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:47

  Тракторист написав:и очевидно вы не в курсе, что эпоха бедности в Украине закончилась и началась эпоха нищеты... :mrgreen:

Для полноценного вхождения в анонсированною эпоху изобретают полезную модель реформирования бедности - налоговую амнистию.
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