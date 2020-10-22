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У разі здійснення розрахунків
через платіжний термінал...

У разі здійснення розрахунків через платіжний термінал...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:55

У разі здійснення розрахунків через платіжний термінал...

Пропонуємо до обговорення:
У разі здійснення розрахунків через платіжний термінал суб’єкт господарювання повинен застосовувати РРО.

Дивися повний текст У разі здійснення розрахунків через платіжний термінал необхідно застосовувати РРО.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:55

"Вибачте,терминал не працюе..готівкою,будь ласка":))))
rytton
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