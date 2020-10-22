У разі здійснення розрахунків через платіжний термінал суб’єкт господарювання повинен застосовувати РРО.
Дивися повний текст У разі здійснення розрахунків через платіжний термінал необхідно застосовувати РРО.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:55
У разі здійснення розрахунків через платіжний термінал...
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Дивися повний текст У разі здійснення розрахунків через платіжний термінал необхідно застосовувати РРО.
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