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Кабмін дозволив витрачати
коронавірусні гроші на...

Кабмін дозволив витрачати коронавірусні гроші на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:13

Кабмін дозволив витрачати коронавірусні гроші на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Мінкультури і інформаційної політики.

Дивися повний текст Кабмін дозволив витрачати коронавірусні гроші на виробництво серіалів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:14

Пир во время чумы.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:49

  Igorten написав:Пир во время чумы.

Они видят что пролетели и теперь будут тупо грабить страну
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:45

правильно, зачем больным ИВЛ? пускай патриотизм прокачивают на поделках минкульта.
RomanTik
 
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А патріотичні це мабудь свати
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:19

есть предложение членов правительства и членов их семей лечить путём просмотра этих сериалов...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:24

Какая тематика будет следующей?
Dikoy
 
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Тракторист сериалы круглосуточно, и спец диета конфеты рошен.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:35

Они нас специально до белого каления доводят?Это даже не беспредел.А лечение коронавируса за свои деньги,тесты-тоже.Посыл простой-подыхайте,холопы.
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Вспомнил старый анекдот, где деньги берешь, из тумбочки?
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