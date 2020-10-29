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Кабмін дозволив витрачати коронавірусні гроші на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Мінкультури і інформаційної політики.
Дивися повний текст Кабмін дозволив витрачати коронавірусні гроші на виробництво серіалів
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R2
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:14
Пир во время чумы.
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Igorten
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:49
Igorten написав:
Пир во время чумы.
Они видят что пролетели и теперь будут тупо грабить страну
Зе-Чмо
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p_a_l
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:45
правильно, зачем больным ИВЛ? пускай патриотизм прокачивают на поделках минкульта.
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RomanTik
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:59
А патріотичні це мабудь свати
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yuluk
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:19
есть предложение членов правительства и членов их семей лечить путём просмотра этих сериалов...
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Тракторист
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:24
Какая тематика будет следующей?
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Dikoy
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:29
Тракторист сериалы круглосуточно, и спец диета конфеты рошен.
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Марта
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:35
Они нас специально до белого каления доводят?Это даже не беспредел.А лечение коронавируса за свои деньги,тесты-тоже.Посыл простой-подыхайте,холопы.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:49
Вспомнил старый анекдот, где деньги берешь, из тумбочки?
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Деньги
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