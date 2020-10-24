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У "Слузі народу" пояснили
нюанс із рішенням КСУ про...

У "Слузі народу" пояснили нюанс із рішенням КСУ про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:58

У "Слузі народу" пояснили нюанс із рішенням КСУ про...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення Конституційного Суду визнає нечинними низку положень законів.

Дивися повний текст У \"Слузі народу\" пояснили нюанс із рішенням КСУ про скасування е-декларацій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:58

Вже пора застосовувати заходи обачності, позаблоковувати нах.. їхні кредитки за кордоном, нехай знову відчують себе папуасами.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:49

Вспомнился пошлый анекдот про Петьку и нюанс.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:02

Коломойський з Путіним можуть бути задоволені. Цікаво на якому етапі Зеленський розкаже нам всім на відосику, що то се злий Порошенко винен
apyvovar
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