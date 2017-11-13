Нагадаємо, податкова планує взятися за грошові перекази трудових мігрантів. За рахунок їх оподаткування хочуть поповнювати бюджет.
Дивися повний текст У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських заробітчан.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:29
У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських заробітчан.
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:39
Это все хорошо, но сколько из них там с семьей? Или уверенны, что смогут там жить с семьей. Даже работая официально на заводе. Сейчас, когда живут по 5-6 человек в квартире это одно, но если самому тянуть аренду квартиры — отложить не всегда получиться.
Чем отличается вечная аренда там от вечной аренды здесь, из-за которой многие без собственного жилья туда и поехали. Многие едут туда заработать побольше и побыстрее, а не за легализацией.
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:42
Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..
выбрали клоунов и поехали в Польшу на заработки
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:43
Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..
Поляки ж как-то откладывают. И покупают жилье, которое в массе дороже того что предлагается у нас.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:03
Один член семьи переводит деньги на свою карточку, другой этой карточкой расплачивается в магазине в Украине. Как они будут это отслеживать?
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:08
Есть теория, что ипотека на уровне 4% этому как-то помагает...
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:28
Gastarbaiter, а тот кому переводят - заплатил НДФЛ? или откуда у него деньги на карточке? при желании жизнь можно усложнить довольно просто.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 16:30
Re: У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських..
В этом случае грохнется весь безналичный рынок внутри страны так как нарид массово перейдет в наличку. Хотя клоунов это врядли остановит.
К слову может не зря запускали зимой фейк про НДФЛ с карточных переводов, возможно за этим как раз стоял тот кто сейчас во главе налоговой.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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