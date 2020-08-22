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Чи зможете зробити так, щоб
кредит не виявився для вас...

Чи зможете зробити так, щоб кредит не виявився для вас...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:17

Чи зможете зробити так, щоб кредит не виявився для вас...

Пропонуємо до обговорення:
Кожному з нас важливо бути особливо пильними при оформленні позик.

Дивися повний текст 🎃 Чи зможете зробити так, щоб кредит не виявився для вас справжнім жахом? (тест).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:17

Кто выше кинг-конга?
Почему кредитная история появится раньше,если кредит первый?
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:44

  AlexMotel написав:Кто выше кинг-конга?
Почему кредитная история появится раньше,если кредит первый?


Кто знает, что эти петушки называют кредитной историей :) Может быть факт запроса в бюро уже является кредитной историей :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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