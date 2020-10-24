Міністерство внутрішніх справ України ініціювало спрощення візового режиму з великою Британією. Найближчим часом в Україну прибудуть фахівці зі Сполученого Королівства.
Дивися повний текст Україна ініціювала спрощення візового режиму з Британією.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:41
Україна ініціювала спрощення візового режиму з Британією
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Дивися повний текст Україна ініціювала спрощення візового режиму з Британією.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:41
а с каких это пор МВД занимается визовым режимом? может быть лучше они займутся своими непосредственными обязанностями...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:47
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