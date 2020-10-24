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Україна ініціювала спрощення
візового режиму з Британією

Україна ініціювала спрощення візового режиму з Британією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:41

Україна ініціювала спрощення візового режиму з Британією

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ України ініціювало спрощення візового режиму з великою Британією. Найближчим часом в Україну прибудуть фахівці зі Сполученого Королівства.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:41

а с каких это пор МВД занимается визовым режимом? может быть лучше они займутся своими непосредственными обязанностями...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:47

  Тракторист написав:а с каких это пор МВД занимается визовым режимом? может быть лучше они займутся своими непосредственными обязанностями...

Можна я поясню? :)

Це унікальна можливість для керівництва МВС за державний кошт поїздити в ЮК нашарік ))))
change_pm
 
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