Finance.ua: Лучшие карты для снятия наличных

Пластик для тех, кто любит похрустеть купюрами
Безналичные расчеты уверенно вытесняют наличные деньги по всему миру. И Украина – не исключение. Но в стране еще полно мест, где банковские карты пока бесполезны. Их не принимают на продуктовых рынках, во многих мелких магазинах, парикмахерских, тренажерных залах и других точках. В конце концов, за них не купишь укропа или петрушки у бабушки в подземном переходе. Поэтому мы решили сделать подборку лучших карт для снятия наличных. Она будет полезна тем, кому часто нужны бумажные деньги.
Дивися повний текст Лучшие карты для снятия наличных