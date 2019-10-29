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Finance.ua: Лучшие карты для снятия наличных
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:47
Пропонуємо до обговорення:
Пластик для тех, кто любит похрустеть купюрами
Безналичные расчеты уверенно вытесняют наличные деньги по всему миру. И Украина – не исключение. Но в стране еще полно мест, где банковские карты пока бесполезны. Их не принимают на продуктовых рынках, во многих мелких магазинах, парикмахерских, тренажерных залах и других точках. В конце концов, за них не купишь укропа или петрушки у бабушки в подземном переходе. Поэтому мы решили сделать подборку лучших карт для снятия наличных. Она будет полезна тем, кому часто нужны бумажные деньги.
Дивися повний текст Лучшие карты для снятия наличных
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D2
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:47
Ну, такое.
Смешались в кучу кони, люди.
Кредитки - вообще не для снятия нала. Разве что - для форс-мажора.
А по дебеткам - странно видеть КДВ в этом списке.
Карта для снятия нала - должна быть с бесплатным входом. КДВ явно в пролёте.
Фактически - достойных карт всего две: Альфа-Вайт и Пумба-ВсеКарта.
Ну, такое
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mustbe
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:33
mustbe написав:
Фактически - достойных карт всего две: Альфа-Вайт и Пумба-ВсеКарта.
Ну, такое
Альфа White з абонплатою. В статтю ще можна було б додати КоКо Дебетову від Форварда - теж безкоштовний вхід-вихід, абонплата умовно безкоштовна поки що.
А з насправді безкоштовних карток виходить бачу лише ПУМБ ВсеКАРТА.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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