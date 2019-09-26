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Finance.ua: Лучшие карты
для снятия наличных

Finance.ua: Лучшие карты для снятия наличных
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:47

Finance.ua: Лучшие карты для снятия наличных

Пропонуємо до обговорення:
Пластик для тех, кто любит похрустеть купюрами
Безналичные расчеты уверенно вытесняют наличные деньги по всему миру. И Украина – не исключение. Но в стране еще полно мест, где банковские карты пока бесполезны. Их не принимают на продуктовых рынках, во многих мелких магазинах, парикмахерских, тренажерных залах и других точках. В конце концов, за них не купишь укропа или петрушки у бабушки в подземном переходе. Поэтому мы решили сделать подборку лучших карт для снятия наличных. Она будет полезна тем, кому часто нужны бумажные деньги.

Дивися повний текст Лучшие карты для снятия наличных
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:47

Ну, такое.
Смешались в кучу кони, люди.
Кредитки - вообще не для снятия нала. Разве что - для форс-мажора.
А по дебеткам - странно видеть КДВ в этом списке.
Карта для снятия нала - должна быть с бесплатным входом. КДВ явно в пролёте.
Фактически - достойных карт всего две: Альфа-Вайт и Пумба-ВсеКарта.
Ну, такое
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:33

  mustbe написав:Фактически - достойных карт всего две: Альфа-Вайт и Пумба-ВсеКарта.
Ну, такое

Альфа White з абонплатою. В статтю ще можна було б додати КоКо Дебетову від Форварда - теж безкоштовний вхід-вихід, абонплата умовно безкоштовна поки що.
А з насправді безкоштовних карток виходить бачу лише ПУМБ ВсеКАРТА.
miltador
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:36

Скажите, а это правда про Visa - по ней нет ограничений в любых банкоматах, в отличие от MasterCard? Или это относится только к ПУМБ?

"если планируете совершать крупные набеги на «чужие» банкоматы, то лучше оформить карту Visa"
Kichrum
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:06

Re: Finance.ua: Лучшие карты для снятия наличных

Kichrum, чужие банкоматы к картам Visa порой более лояльно относятся по выдаче, чем к Mastercard.

PS По кредитке ПУМБа сейчас акция с выдачей/переводом кеша за счёт кредитных средств. В статье этот момент не раскрыли :p
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:51

Использую Альфа White для снятия налички. Форвард дебетовая тоже годится, но у меня она чисто под %. Есть Red Cash с большим лимитом для форсмажоров, например, если надо погасить кредитку, а сервис другого банка не работает. "ВсеКарта" ПУМБа на полке.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:39

Шановні форумчани, рекомендуємо до перегляду оновлений матеріал!

Кращі картки для зняття готівки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:43

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, рекомендуємо до перегляду оновлений матеріал!
Кращі картки для зняття готівки

Спасибо, посмешили.
Рассмотрено аж 4 карты, и все 4 - кредитки !
Перенесите в раздел "Юмор" или в раздел "Советы врагу" )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:13

Re: Finance.ua: Лучшие карты для снятия наличных

Ашанівська кредитка Укрсибу дає можливість знімати свої кошти безкоштовно.
Son of Sun
 
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