RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українських заробітчан змусять
платити податки: кому і...

Українських заробітчан змусять платити податки: кому і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:36

  lelyabysinka написав:А пенсией вы обечпечите заробитчан после уплаты налого или просто попользуетесь их налогами,а в старости подыхайте под забором?

если они платили ЕСВ в Украине, то обеспечат (даже если не платили, то всё равно социальную пенсию платить будут). А если нет - то пускай обращаются в ту страну где платили. Вроде справедливо?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
Повідомлень: 3104
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8955 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:09

И шо? 1 млрд. грн в год, смешной этот Любченко, это ни очем.
Одно точно, "с паршивой овцы, хоть, шерсти клок", - загибается страна, факт.
А пенсии, не стоит переживать, масса предпосылок, к примеру, крах социальной сферы в Украине, примечательно, что это так же факт.
antae2019
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 01.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:28

  RomanTik написав:
  lelyabysinka написав:А пенсией вы обечпечите заробитчан после уплаты налого или просто попользуетесь их налогами,а в старости подыхайте под забором?

если они платили ЕСВ в Украине, то обеспечат (даже если не платили, то всё равно социальную пенсию платить будут). А если нет - то пускай обращаются в ту страну где платили. Вроде справедливо?

При таком раскладе, да.
Зе-Чмо
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3184
З нами з: 15.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:07

Да не знають уже как здерти гроши, і не подавляться вони.
fazilovvitalij
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 02:21

  RomanTik написав:
  lelyabysinka написав:А пенсией вы обечпечите заробитчан после уплаты налого или просто попользуетесь их налогами,а в старости подыхайте под забором?

если они платили ЕСВ в Украине, то обеспечат (даже если не платили, то всё равно социальную пенсию платить будут). А если нет - то пускай обращаются в ту страну где платили. Вроде справедливо?


Вполне справедливо. Я, например, ничего г-ву Украина не плачу, но и за пенсией не приду. Однако, как я могу вернуть уплаченное за годы работы в Украине? Для пенсии этого недостаточно, те вроде как и не было ничего, деньги ушли в неизвестном направлении.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1780
З нами з: 20.05.08
Подякував: 146 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 02:42

  Dear_Sir написав:Вполне справедливо. Я, например, ничего г-ву Украина не плачу, но и за пенсией не приду. Однако, как я могу вернуть уплаченное за годы работы в Украине? Для пенсии этого недостаточно, те вроде как и не было ничего, деньги ушли в неизвестном направлении.


А кто-то уже пробовал возвращать все уплаченные пенсионные взносы, с поправками на инфляцию?

Если вернуть взносы хотя-бы лет за 20, это уже порядка 316 тыс.грн (если ориентироваться на минимальную зарплату). Положить в банк под 9% и получать 1900 грн процентов каждый месяц :D

Многие пенсионеры и сейчас меньше получают. А тут не нужно копить стаж до 35 лет, достаточно 20 лет стажа - забрал уплаченные взносы, положил в банк и получай проценты больше чем пенсионеры пенсию :D

А если не забирать проценты, а подкопить еще 7 лет, то на счету уже будет больше 500 тысяч, а месячные проценты уже будут 3000 грн. В полтора раза выше чем пенсия у большинства пенсионеров сейчас. :D
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 26.02.09
Подякував: 330 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Одне з українських міст хоче обмежити використання...
R2 » Нед 01 лис, 2020 11:46
3 232
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 18:21
summacut
У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 29 жов, 2020 15:29
42 2322
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 15:51
Grover
6 українських доріг передадуть "в приватні руки"
R2 » П'ят 30 жов, 2020 10:45
3 186
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 жов, 2020 12:39
konsts1174

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.