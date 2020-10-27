RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З листопада ціна на газ для
населення підвищилася на 35%

З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:17

  yalta1965 написав:_Mykola_ - так им надо за 12 месяцев вперёд проплатить?

https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=19
"1 Фіксована ціна
Не зважайте на цінові коливання. Ціна на газ фіксується на 12 місяців.
2 Рівномірне нарахування
Без передоплати. Сплачуйте за газ однакову суму щомісяця протягом року. Сума визначається відповідно до запланованих вами об’ємів.
3 Гнучкі умови
Не бійтесь використати більше законтрактованих об’ємів. Сплачуйте за фіксованою ціною до завершення терміну дії договору."

+ можно проконсультироваться по непонятным ньюансам на горячей линии
"Телефонуйте

066-300-28-88 (Vodafone)
098-300-28-88 (Kyivstar)
093-300-28-88 (Lifecell)
e-mail:
client@gas.ua"
_Mykola_
 
Повідомлень: 4038
З нами з: 09.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:44

_Mykola_
"Подводный камень" в пакете "Годовой" в том, что даже при снижении летом цены на газ до 3 грн/куб (пример см. в рис. на З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%) вы все равно будете платить по 5,24 (при заключении договора до 1 ноября) или по 6,45 (договор с 1 ноября).

Хотя да, + в том, что если газ используется для отопления, а в остальное время только газплита, переплата в теплое время года будет меньше, чем недоплата зимой по сравнению с обычным пакетом.
yanyura
 
Повідомлень: 5606
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1864 раз.
Подякували: 1313 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:56

  yanyura написав:_Mykola_
"Подводный камень" в пакете "Годовой" в том, что даже при снижении летом цены на газ до 3 грн/куб (пример см. в рис. на З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%) вы все равно будете платить по 5,24 (при заключении договора до 1 ноября) или по 6,45 (договор с 1 ноября).

Хотя да, + в том, что если газ используется для отопления, а в остальное время только газплита, переплата в теплое время года будет меньше, чем недоплата зимой по сравнению с обычным пакетом.

Да уж, надежды юношей питают. Такого событие как ухода из бизнеса тому кому вы заплатили наперед исключаете совсем?
А зря.
В Киеве в 2018 при передаче горячей воды и тепла от ахметовского Киевэнерго в виталькин Киевтеплоэнерго все долги аккуратно перевели, а переплату не стали. Несмотря на многочисленные обращения девочки в цкс глядя голубыми невинными глазами рассказывали что Киевэнерго возложил мораторий на выплату или перевод переплат.
А в конце 2019 через 1,5 года пришло сообщение что если хотите вернуть свои деньги приезжайте в Харьков на суд
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4278
З нами з: 29.05.18
Подякував: 103 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:56

  yanyura написав:_Mykola_
"Подводный камень" в пакете "Годовой" в том, что даже при снижении летом цены на газ до 3 грн/куб (пример см. в рис. на З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%) вы все равно будете платить по 5,24 (при заключении договора до 1 ноября) или по 6,45 (договор с 1 ноября).

Хотя да, + в том, что если газ используется для отопления, а в остальное время только газплита, переплата в теплое время года будет меньше, чем недоплата зимой по сравнению с обычным пакетом.

Да уж, надежды юношей питают. Такого событие как ухода из бизнеса тех кому вы заплатили наперед исключаете совсем?
А зря.
В Киеве в 2018 при передаче горячей воды и тепла от ахметовского Киевэнерго в виталькин Киевтеплоэнерго все долги аккуратно перевели, а переплату не стали. Несмотря на многочисленные обращения девочки в цкс глядя голубыми невинными глазами рассказывали что Киевэнерго возложил мораторий на выплату или перевод переплат.
А в конце 2019 через 1,5 года пришло сообщение что если хотите вернуть свои деньги приезжайте в Харьков на суд
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4278
З нами з: 29.05.18
Подякував: 103 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:09

Re: З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%

По поводу что и как делать если при с мене поставщика выставляют счета за температурные коэффициенты
https://gazpravda.com.ua/novyny/pomsta- ... chni-borhy
_Mykola_
 
Повідомлень: 4038
З нами з: 09.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд виокремив ще один комунальний тариф для населення
R2 » П'ят 30 жов, 2020 16:19
9 596
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 22:41
shapo
Як змінювалася ціна на газ для українців за останні три...
R2 » Сер 28 жов, 2020 18:15
5 223
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 12:07
Zebra
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35% 1, 2
R2 » Вів 27 жов, 2020 10:55
19 1436
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 19:42
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.