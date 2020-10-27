З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%
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yalta1965 написав:_Mykola_ - так им надо за 12 месяцев вперёд проплатить?
https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=19 "1 Фіксована ціна Не зважайте на цінові коливання. Ціна на газ фіксується на 12 місяців. 2 Рівномірне нарахування Без передоплати. Сплачуйте за газ однакову суму щомісяця протягом року. Сума визначається відповідно до запланованих вами об’ємів. 3 Гнучкі умови Не бійтесь використати більше законтрактованих об’ємів. Сплачуйте за фіксованою ціною до завершення терміну дії договору."
+ можно проконсультироваться по непонятным ньюансам на горячей линии "Телефонуйте
_Mykola_ "Подводный камень" в пакете "Годовой" в том, что даже при снижении летом цены на газ до 3 грн/куб (пример см. в рис. на З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%) вы все равно будете платить по 5,24 (при заключении договора до 1 ноября) или по 6,45 (договор с 1 ноября).
Хотя да, + в том, что если газ используется для отопления, а в остальное время только газплита, переплата в теплое время года будет меньше, чем недоплата зимой по сравнению с обычным пакетом.
yanyura написав:_Mykola_ "Подводный камень" в пакете "Годовой" в том, что даже при снижении летом цены на газ до 3 грн/куб (пример см. в рис. на З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%) вы все равно будете платить по 5,24 (при заключении договора до 1 ноября) или по 6,45 (договор с 1 ноября).
Хотя да, + в том, что если газ используется для отопления, а в остальное время только газплита, переплата в теплое время года будет меньше, чем недоплата зимой по сравнению с обычным пакетом.
Да уж, надежды юношей питают. Такого событие как ухода из бизнеса тому кому вы заплатили наперед исключаете совсем? А зря. В Киеве в 2018 при передаче горячей воды и тепла от ахметовского Киевэнерго в виталькин Киевтеплоэнерго все долги аккуратно перевели, а переплату не стали. Несмотря на многочисленные обращения девочки в цкс глядя голубыми невинными глазами рассказывали что Киевэнерго возложил мораторий на выплату или перевод переплат. А в конце 2019 через 1,5 года пришло сообщение что если хотите вернуть свои деньги приезжайте в Харьков на суд
yanyura написав:_Mykola_ "Подводный камень" в пакете "Годовой" в том, что даже при снижении летом цены на газ до 3 грн/куб (пример см. в рис. на З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%) вы все равно будете платить по 5,24 (при заключении договора до 1 ноября) или по 6,45 (договор с 1 ноября).
Хотя да, + в том, что если газ используется для отопления, а в остальное время только газплита, переплата в теплое время года будет меньше, чем недоплата зимой по сравнению с обычным пакетом.
Да уж, надежды юношей питают. Такого событие как ухода из бизнеса тех кому вы заплатили наперед исключаете совсем? А зря. В Киеве в 2018 при передаче горячей воды и тепла от ахметовского Киевэнерго в виталькин Киевтеплоэнерго все долги аккуратно перевели, а переплату не стали. Несмотря на многочисленные обращения девочки в цкс глядя голубыми невинными глазами рассказывали что Киевэнерго возложил мораторий на выплату или перевод переплат. А в конце 2019 через 1,5 года пришло сообщение что если хотите вернуть свои деньги приезжайте в Харьков на суд