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Боргову розписку треба
завіряти у нотаріуса

Боргову розписку треба завіряти у нотаріуса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:54

Боргову розписку треба завіряти у нотаріуса

Пропонуємо до обговорення:
Це залежить від суми позики.

Дивися повний текст Боргову розписку треба завіряти у нотаріуса.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:54

Эх то ли дело было раньше утюжок, паяльник и исполнителя не надо. А сейчас это долгий и нудный процесс.
Ratatui
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