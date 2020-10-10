Це залежить від суми позики.
Дивися повний текст Боргову розписку треба завіряти у нотаріуса.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 17:54
Боргову розписку треба завіряти у нотаріуса
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Боргову розписку треба завіряти у нотаріуса.
Додано: Пон 02 лис, 2020 17:54
Эх то ли дело было раньше утюжок, паяльник и исполнителя не надо. А сейчас это долгий и нудный процесс.
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