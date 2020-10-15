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Глобальний інтернет Маска: перші
результати швидкості та...

Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:25

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  tar-ru написав:Разберитесь с терминами FTTP/FTTB/FTTC/FTTN и где заканчивается оптоволокно и начинается другая среда.
5+ лет проработал в установке абонентского оборудования как и протяжке оптики с пайкой оптических муфт . ВиКи себе оставьте. Мне она не нужна. Мне техзаданий от заказчика и инструкций хватало).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:36

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

** говорят на сисадминском **
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:53

  Джон написав:
  tar-ru написав:Разберитесь с терминами FTTP/FTTB/FTTC/FTTN и где заканчивается оптоволокно и начинается другая среда.
5+ лет проработал в установке абонентского оборудования как и протяжке оптики с пайкой оптических муфт . ВиКи себе оставьте. Мне она не нужна. Мне техзаданий от заказчика и инструкций хватало).

Ого! Странно только, что такого "специалиста" раньше оттуда не уволили. Мало того, что не блещет знанием дела, так и изучить вопрос не желает. Удачи!
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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