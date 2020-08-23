В Україні борги із зарплат зростають в усіх сферах економіки, головною причиною цього явища є коронакриза.
Дивися повний текст В Україні зростають борги із зарплат: у «Слузі народу» назвали причину.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:20
В Україні зростають борги із зарплат: у «Слузі народу»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зростають борги із зарплат: у «Слузі народу» назвали причину.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:20
Если не "папередники", то война, если не война, то коронавирус, единственное в чем преуспели власти всех времен это в объяснении :)
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:25
Відколи у нас в Україні зарплати платяться в доларах?
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:47
Шось не те ви коментуєте. Воно далеке від реальності. Всі ми знаємо, що грощі в державі є на всі соціальні витрати та всі виконання бюджетних зобов'язань. Але зарплати затримуються навіть у бюджетників, яки фінансуються від держбюджету. Звичайно окрім поліції, КМ та ВР. В чому наміри? Збільшити напругу у суспільстві? Щоб до останнього стримувати курс доллара? В порівняно багатій Росії, в перерахунку на грн по комерційному курсу - курс доллара в Россії = 29,52грн (82*0,36=29,52). В чиїх інтересах таке коїться? Хтось ще не всиг вивісти грощі за кордон?
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:50
Re: В Україні зростають борги із зарплат: у «Слузі народу»..
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