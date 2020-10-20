Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Дивися повний текст В Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні можуть ввести обов’язкові пенсійні накопичення.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 18:28
В Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні можуть...
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Дивися повний текст В Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні можуть ввести обов’язкові пенсійні накопичення.
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