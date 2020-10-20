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В Мінсоцполітики повідомили,
коли в Україні можуть...

В Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:28

В Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Дивися повний текст В Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні можуть ввести обов’язкові пенсійні накопичення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:47

то ми всі строєм підемо в НПФ оформляти вклади?
nighthawk5
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