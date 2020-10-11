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Степанов допустив введення
карантину "вихідного дня" в...

Степанов допустив введення карантину "вихідного дня" в...
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:32

Степанов допустив введення карантину "вихідного дня" в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

Дивися повний текст Степанов допустив введення карантину \"вихідного дня\" в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:32

Логика в этом есть. Потому что пусть многие и работают дома онлайн, но потом они же выбираются "в люди" на встречу с друзьями куда-то в ТРЦ, кафе, кино, рестораны, бары, при этом к ним еще надо добраться, т.е. задействуется общественный транспорт или такси... вот и происходит "движ" и растет количество заражений
fishman
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:40

fishman, самое большое кол-во потенциальных разносчиков инфекции - это ученики и студенты. Ученики в большинстве случаев из-за своего малого возраста болеют бессимптомно и поэтому выявить и устранить очаги заражения - нереально. Студенты - переносят между городами. Хотя если карантин выходного дня позволит немного снизить распространение - то почему-бы и нет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:00

Re: Степанов допустив введення карантину

ж*** выходного дня
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:24

Re: Степанов допустив введення карантину

  fishman написав:Потому что пусть многие и работают дома онлайн
Пупоцентризм украинских айтишников (некоторых, потому что далеко не все айтишники делают такие обобщения) начинает затмевать киевский пупоцентризм.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:15

Нужна вакцина и все наладится
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:36

Це не ефективно, тільки економіку вбиває
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:57

  Rainbow написав:Нужна вакцина и все наладится

Сомневаюсь что есть вакцина от корона-психоза.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:32

еще один без толковый эксперимент. все давно уже ясно . борьба с ковидом смысла не имеет. безусловно не сидеть сложа руки но нагибать экономику это же безумие . самое огромное препятствие в борьбе лежит в плоскости гражданской ответственности каждого . тогда причем здесь ограничения магазинов кофеин торг. центров и т.д
kogut4433
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