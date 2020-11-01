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Скільки українців виступають
за продовження мораторію на...

Скільки українців виступають за продовження мораторію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:31

Я бы вообще так вопрос не ставил.Нужно наводить порядок на рынке с/х земель,он и сейчас есть,так и везде в Украине.Проблемы одни-чудовищная коррупция,рейдерство и т.д,но это никому не нужно.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:24

да, давайте подождем еще 10 лет.
Сколько там украли гос земли при последнем аудите геокадастра?
5 000 000 га????
давайте и остаток пусть украдут.
И когда красть будет нечего тогда и можно морраторий отменять.
vlinev2
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