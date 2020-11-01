Скільки українців виступають за продовження мораторію на...

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Додано: Чет 05 лис, 2020 19:31
Я бы вообще так вопрос не ставил.Нужно наводить порядок на рынке с/х земель,он и сейчас есть,так и везде в Украине.Проблемы одни-чудовищная коррупция,рейдерство и т.д,но это никому не нужно.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:24
да, давайте подождем еще 10 лет.
Сколько там украли гос земли при последнем аудите геокадастра?
5 000 000 га????
давайте и остаток пусть украдут.
И когда красть будет нечего тогда и можно морраторий отменять.
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