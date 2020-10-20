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Данило Гетманцев: введення
касових апаратів підвищить...

Данило Гетманцев: введення касових апаратів підвищить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:09

Данило Гетманцев: введення касових апаратів підвищить...

Пропонуємо до обговорення:
Гетманцев вважає, що в Україні необхідно ввести обов'язкове застосування РРО суб'єктами господарювання.

Дивися повний текст Данило Гетманцев: введення касових апаратів підвищить захист прав споживачів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:09

Вот интересно, почему он не хочет просто уйти? Ну плохой ему народ достался!
vladkokovlad007
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:15

все правильно делает
я как потребитель имею право на чек!
molchancris
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:29

  molchancris написав:все правильно делает
я как потребитель имею право на чек!

вопрос не то, что неправильно, а то как делает и почему так невовремя
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:38

как по мне фискализация это прекрасная возможность вывести бизнес из тени
es6764378
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:42

sequence что вы имеете ввиду под фразой "как делает"? :?:
molchancris
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:32

люди которые выступают против детенизации думают только про себе
katykons759
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