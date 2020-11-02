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Локдаун нічого не змінить.
Гороховський назвав способи...

Локдаун нічого не змінить. Гороховський назвав способи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:19

Локдаун нічого не змінить. Гороховський назвав способи...

Пропонуємо до обговорення:
Локдаун в Україні вже не потрібен, оскільки він нічого не змінить.

Дивися повний текст Локдаун нічого не змінить. Гороховський назвав способи допомоги малому та середньому бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:19

Ишь ты, размечтался... начать делать госзакупки у малого и среднего бизнеса.
А как же дороги-дороги?
Нее.. сча у шмыгаля прошуршат по базам отдыха и пионерлагерям и как увеличат количество сеточных коек. В разы. А если поставят их на стадионе, никакой коронавирус не страшен будет.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:55

Польше нужны рабочие руки и умные головы, вот их и выдавливают в нужном направлении «наши» «можновладцi»
sota24062016
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