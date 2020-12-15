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Пенсії в 2021: що нардепи
готують українцям у новому...

Пенсії в 2021: що нардепи готують українцям у новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:01

Пенсії в 2021: що нардепи готують українцям у новому...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні Рада прийняла в першому читанні проект держбюджету-2021.

Дивися повний текст Пенсії в 2021: що нардепи готують українцям у новому держбюджеті (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:01

Минимальная пенсия с 1 января 2021 не вырастет, т.к. 1769 грн. это повышение с 1 декабря 2020:

Про Державний бюджет України на 2020 рік
...
Стаття 7.
...
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/294-IX#top

Это практика уже несколько лет идет, когда пишут, что пенсия будет увеличена с 1 января, а на самом деле там стоит цифра, установленная с 1 декабря прошедшего года.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 13:14

Я одного не понимаю, почему те, кому положено было идти на пенсию имея стаж в 25 лет (ранее), получают почти минималку, даже не 2 000! Законы поменялись сейчас. Человек, проработавший даже больше 25 лет получает копейки! Он что знал, что поменяют законы и ему придется жить с протянутой рукой??? Я понимаю, что не за год меняется жизнь и тем не менее, в стране, где пенсионеры не получают и 2 тысяч не могут другие получать свыше 200 и более! Все равно не правильно!
vktrprznk
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:07

Не обидно ли????Кто совсем не работал и кто пропахал больше 40 лет на железке, и дождь и снег, и метель и сугробы и под напряжением, это всё твоё!!! Угробила своё здоровье там, и что????
antonovatatana607
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