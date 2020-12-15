Сьогодні Рада прийняла в першому читанні проект держбюджету-2021.
Дивися повний текст Пенсії в 2021: що нардепи готують українцям у новому держбюджеті (інфографіка).
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:01
Пенсії в 2021: що нардепи готують українцям у новому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії в 2021: що нардепи готують українцям у новому держбюджеті (інфографіка).
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:01
Минимальная пенсия с 1 января 2021 не вырастет, т.к. 1769 грн. это повышение с 1 декабря 2020:
Это практика уже несколько лет идет, когда пишут, что пенсия будет увеличена с 1 января, а на самом деле там стоит цифра, установленная с 1 декабря прошедшего года.
Додано: Суб 07 лис, 2020 13:14
Я одного не понимаю, почему те, кому положено было идти на пенсию имея стаж в 25 лет (ранее), получают почти минималку, даже не 2 000! Законы поменялись сейчас. Человек, проработавший даже больше 25 лет получает копейки! Он что знал, что поменяют законы и ему придется жить с протянутой рукой??? Я понимаю, что не за год меняется жизнь и тем не менее, в стране, где пенсионеры не получают и 2 тысяч не могут другие получать свыше 200 и более! Все равно не правильно!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:07
Не обидно ли????Кто совсем не работал и кто пропахал больше 40 лет на железке, и дождь и снег, и метель и сугробы и под напряжением, это всё твоё!!! Угробила своё здоровье там, и что????
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