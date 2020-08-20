За ініціативи Мінекономіки та за дорученням Кабміну провели аудит Держрезерву, який підтвердив тотальне розкрадання запасів і мільйонні збитки.
Дивися повний текст Аудит Держрезерву підтвердив розкрадання запасів і мільйонні збитки - Мінекономіки.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:03
Аудит Держрезерву підтвердив розкрадання запасів і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аудит Держрезерву підтвердив розкрадання запасів і мільйонні збитки - Мінекономіки.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:22
аудит 60 млрд полученных в "фонд борьбы с коронавирусом" будут проводить?
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