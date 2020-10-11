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Chevrolet почне продавати комплекти eCrate для переробки...
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:40
Пропонуємо до обговорення:
Американський автовиробник Chevrolet (частина General Motors) допрацював свій проект eCrate до стадії серійного випуску. В результаті починаючи з другої половини 2021 року всі бажаючі зможуть придбати комплект для переробки свого ДВС-автомобіля в електромобіль і встановити його в авторизованих сервісах.
Дивися повний текст Chevrolet почне продавати комплекти eCrate для переробки авто на електрокари (відео)
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:40
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:11
Какая выгода для владельца?
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sal
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:54
sal написав:
Какая выгода для владельца?
Отримає швидше і більш динамічне авто, яке не жере бензин відрами. Якщо власнику їздити тупо дім-робота-дім (як більшість американців), то запасу ходу буде вистачати на день запросто. До того ж "електричкам" можна їздити по HOV-смузі, яка менш завантажена і рухається швидше. Питання "вигідно-не вигідно" стоїть на десятому місці. Багато американців люблять свої старі класичні автівки і не хочуть міняти на новіші моделі. Вони готові вкладати в них будь які гроші. І якщо авто можна таким чином покращити - то чому би і ні?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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NetSerpent
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Пон 12 жов, 2020 15:16
p_a_l
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