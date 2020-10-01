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Розкрито перший смартфон Samsung з підекранною камерою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:02
Пропонуємо до обговорення:
Смартфони з підекранною камерою вже представили ZTE, VinSmart і Rakuten. Ще більше пристроїв з цією довгоочікуваною технологією має вийти наступного року. Однак Samsung, судячи з нових даних, не поспішає з впровадженням цього рішення в свої флагманські моделі.
Дивися повний текст Розкрито перший смартфон Samsung з підекранною камерою
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:02
VinSmart вообще молодцы, быстро рынок взяли
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irinochka_80
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Додано: Пон 09 лис, 2020 08:34
ZTE доверия не вызывает, а вот vsmart интересный
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gpahomyc
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Додано: Вів 24 лис, 2020 15:17
Только год на рынке, пока рано говорить, но из тех что я видел. Перспективы у них не плохие)
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denkabbb5565
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Додано: Вів 24 лис, 2020 15:54
gpahomyc написав:
ZTE доверия не вызывает, а вот vsmart интересный
ZTE делает и продает телефоны более 13 лет !
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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yama
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