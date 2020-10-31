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Кабмін планує збільшити доларовий ВВП України у 2-3 рази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:27
Для начала Шмыгаль пусть правдиво покажет падение ВВП в этом году.Процентов 17 будет не меньше,а потом пусть бороздит просторы вселенной.
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Scotch
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