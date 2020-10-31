RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін планує збільшити доларовий
ВВП України у 2-3 рази...

Кабмін планує збільшити доларовий ВВП України у 2-3 рази...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:27

Для начала Шмыгаль пусть правдиво покажет падение ВВП в этом году.Процентов 17 будет не меньше,а потом пусть бороздит просторы вселенной.
Scotch
 
Повідомлень: 736
З нами з: 01.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін представив результати аудиту держави: основні...
R2 » Суб 07 лис, 2020 10:47
0 97
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 10:47
R2
Рейтинг регіонів України за рівнем зарплат (інфографіка)
R2 » Суб 31 жов, 2020 13:33
2 149
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 18:28
nighthawk5
Мінцифри планує за кілька років збільшити частку...
R2 » Вів 03 лис, 2020 15:27
2 128
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 17:24
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.