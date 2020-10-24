monobank буде продавати карти на касах великих українських супермаркетів.
Дивися повний текст Картки monobank з’являться в супермаркетах.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:31
Картки monobank з’являться в супермаркетах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Картки monobank з’являться в супермаркетах.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:31
ну коли будуть в сільпо такі то мабуть куплю) прямо як стартові пакети, чуєте))
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:08
Re: Картки monobank з’являться в супермаркетах
В "Сильпо" около моего дома уже некоторое время висит объявление: "Здесь точка выдачи Justin и карт Монобанк". Правда, не проверял, может это только точка, а карты выдадут только после "запуска продаж на кассах"
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