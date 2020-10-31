Світ стрімко діджиталізується, тому на порядку денному – перехід від паперових до електронних трудових книжок.
Дивися повний текст 5 фактів, які треба знати про трудові книжки (інфографіка).
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Додано: Суб 07 лис, 2020 13:36
5 фактів, які треба знати про трудові книжки (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 фактів, які треба знати про трудові книжки (інфографіка).
Додано: Суб 07 лис, 2020 13:36
......Люди работают на условиях подряда в организациях. Где отдел кадров не обязан делать записи в трудовой книжке что он и делает.А при получении пособия по безработице с записью в трудовую книжку о выплате пособия этим же центром занятости Этот же центр занятости умудряется в Пенсионный фонд давать данные что в этого человека нет доходов нет соответственно отчислений в Пенсионный фонд и как вывод нет стажа .Вероятнее всего информационная служба центра занятости Не совсем понимает что пишет.......
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