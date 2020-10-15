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Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 08:47
vitaliy_berdinskikh написав: GALeon написав:
vitaliy_berdinskikh написав:[quote="5094982:ygn"]А потом суд арестует жилье из-за невозможности заплатить за навязываемую услугу.
Купи частный дом и не топи.
Переедь в подвал и не покупай ни чего
Тоже вариант: бомжей не парят тарифы на коммуналку.[/quote]Хотя и их стоит обязать платить за отопление, т.к. греются на теплотрассах
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GALeon
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