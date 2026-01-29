Banderlog написав:Та нахіба? Ми ж потужна держава. Треба всім сусідам ультиматум
та зрозуміло, як гірше для України, ти будеш за це топити
це іранці полюбляють ультиматуми ставити, потір верещать - "нас за що?" або руські - цих це ще чекає
я вважаю що чим довше війна ізраїлю з іраном тим для нас краще. Це потужний полюбляє хамити всім підряд.
про вашу антипатію до Ізраілю ми знаємо (а як щодо євреїв? ). закрита протока - це погано для світу поки - тому війни довгої не буде домовляться. так, для Ізраіля це проблема, бо режим в Ірані встояв, терористи залишились, й схоже Іран й далі буде їх підтримувати.
хто програв - це населення Ірану. бо якщо зараз війни закінчиться, то режим ще деякий час буде існувати - вже значно гірший, але набагато жорсткіший. він колись теж впаде - але до цього часу буде погано, й його падіння теж буде кривавим.
не знаю, що саме ти маєш на увазі, поки проблеми роздмухує Польща, чим це закінчиться - подивимось..
Shaman написав:про вашу антипатію до Ізраілю ми знаємо (а як щодо євреїв? ). закрита протока - це погано для світу поки - тому війни довгої не буде домовляться. так, для Ізраіля це проблема, бо режим в Ірані встояв, терористи залишились, й схоже Іран й далі буде їх підтримувати.
хто програв - це населення Ірану. бо якщо зараз війни закінчиться, то режим ще деякий час буде існувати - вже значно гірший, але набагато жорсткіший. він колись теж впаде - але до цього часу буде погано, й його падіння теж буде кривавим.
не знаю, що саме ти маєш на увазі, поки проблеми роздмухує Польща, чим це закінчиться - подивимось..
Нуда для світу погано ане забагато ви взяли на себе говорити за весь світ? Раніше хоть за "цивілізований світ" а зара прям весь? Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться. проблеми роздмухує наша влада. Закінчиться це ще однією "дружньою " країною на кордоні.
Shaman написав:про вашу антипатію до Ізраілю ми знаємо (а як щодо євреїв? ). закрита протока - це погано для світу поки - тому війни довгої не буде домовляться. так, для Ізраіля це проблема, бо режим в Ірані встояв, терористи залишились, й схоже Іран й далі буде їх підтримувати.
хто програв - це населення Ірану. бо якщо зараз війни закінчиться, то режим ще деякий час буде існувати - вже значно гірший, але набагато жорсткіший. він колись теж впаде - але до цього часу буде погано, й його падіння теж буде кривавим.
не знаю, що саме ти маєш на увазі, поки проблеми роздмухує Польща, чим це закінчиться - подивимось..
Нуда для світу погано ане забагато ви взяли на себе говорити за весь світ? Раніше хоть за "цивілізований світ" а зара прям весь? Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться. проблеми роздмухує наша влада. Закінчиться це ще однією "дружньою " країною на кордоні.
так, для світу погано - стрімке подорожчання нафти та газу - це погано для всіх, окрім країн, які це видобувають. а проблеми з газом - це проблеми з добривами, в значить - з їжею. тому країни, що розвиваються, можуть постраждати навіть більше. тому оцінки не мають залежити від ідеології, як у вас
Нетаньяху - це лише частина проблема, стратегії, що робити з Палестиною в Ізраілі немає. але це їх клопіт...
проблеми розпочала Польща, якщо хто цього не бачить. гадаю, домовляться. та й Раша допоможе нам домовитися після "Сувалки наш"
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 21 чер, 2026 08:14, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:про вашу антипатію до Ізраілю ми знаємо (а як щодо євреїв? ). закрита протока - це погано для світу поки - тому війни довгої не буде домовляться. так, для Ізраіля це проблема, бо режим в Ірані встояв, терористи залишились, й схоже Іран й далі буде їх підтримувати.
хто програв - це населення Ірану. бо якщо зараз війни закінчиться, то режим ще деякий час буде існувати - вже значно гірший, але набагато жорсткіший. він колись теж впаде - але до цього часу буде погано, й його падіння теж буде кривавим.
не знаю, що саме ти маєш на увазі, поки проблеми роздмухує Польща, чим це закінчиться - подивимось..
Нуда для світу погано ане забагато ви взяли на себе говорити за весь світ? Раніше хоть за "цивілізований світ" а зара прям весь? Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться. проблеми роздмухує наша влада. Закінчиться це ще однією "дружньою " країною на кордоні.
Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять
це нова кремлівська методичка? в Ізраїлі ніколи не поменяється режим, бо інакше не буде держави, уряди змінюються переодічно, після виборів