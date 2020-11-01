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В Україні розроблено стандарт
заспокоєння дорожнього руху

В Україні розроблено стандарт заспокоєння дорожнього руху
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 07:48

В Україні розроблено стандарт заспокоєння дорожнього руху

Пропонуємо до обговорення:
Вперше в Україні розроблено стандарт заходів і засобів для заспокоєння дорожнього руху, згідно з яким з 1 листопада на автошляхах України, крім "лежачих поліцейських", почнуть використовувати острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери і розділові смуги.

Дивися повний текст В Україні розроблено стандарт заспокоєння дорожнього руху.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 07:48

Сначала уберите ямы, а островки наоборот вечером зона переворачивания авто .Мозгов вообще нету . Займитесь пробками расширите дороги уберите ямы настройте светофоры .
было три полосы на перекрестке одни в лево на третей автобус и все стрех полос в одну на проспекте !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. а вам успокоители надо, нервов нахватает.
asfn_ua_ra
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 08:23

Re: В Україні розроблено стандарт заспокоєння дорожнього рух

Ще один доказ, що укравтодор займається лише ускладненням руху, а не покращенням.
Через керування цих д.ебілів на Київ чекає транспортний колапс.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:54

Наконец, взяли успешную модель европы хоть и назвали её разработкой.
Большое колличество полос + высокая скорость = пробки. Я думал это дураку понятно, но есть люди глупее...так и живем.
egor6508
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:49

Re: нестандарт

  egor6508 написав:это дураку понятно, но есть люди глупее...так и живем.

Были бы умными - леж.полицейские не понадобились бы.
Я за то, чтобы ехать 5-10 км/ч без подпрыгивания на лежаках. А имеем и то и другое.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:14

А что такое чокер? (в применении к дорожному хозяйству)))
И так крутил, и так...
vicel100
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:48

sal есть лежачий полицейский в виде насыпи, когда уровень дорожного полотна выше в месте пешеходного перехода. Такую насыпь на скорости проехать очень сложно, но легко преодолевается на 20-30 км/ч. У нас бросают лежачие полицейские которые легко пролететь на скорости и прыгаешь когда проезжаешь медленно. Всё зависит от организации движения.
egor6508
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:13

Re: В Україні розроблено стандарт заспокоєння дорожнього рух

  sal написав:Я за то, чтобы ехать 5-10 км/ч без подпрыгивания на лежаках.

Т.е. чтобы переехать весь Киев (30-35 км), нужно потратить 4-7 часов ? Ну-ну...
А зачем Вам вообще автомобиль ? Я, например, пешком иду со скоростью 6-7 км-час, специально мерял. Берите пример с меня! :)
LutsMan
 
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