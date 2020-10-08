Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані системи Прозорро.
Дивися повний текст Автопарк Верховної Ради поповнився автомобілями за ціною майже мільйон гривень за штуку.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:40
Автопарк Верховної Ради поповнився автомобілями за ціною...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автопарк Верховної Ради поповнився автомобілями за ціною майже мільйон гривень за штуку.
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:41
..хм..было бы странно, если бы они ездили на "славутах" и "амулетах" )). П.С. - лям - цена среднего класса тачки, уровня Камри..что ж тут удивительного?!...
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:29
удивительно, что не за счет средств из короновирусного фонду, покупали ...
Додано: Вів 10 лис, 2020 21:19
Скорее всего ошибка в статье. Toyota Camry Comfort стоит не "895 тыс. грн", а 805 тыс. грн. (сейчас уже 812, элеганс 888 тыс.)... То есть купили по прайсовой цене. Как вы думаете, а есть ли скидка при покупке 10 авто?
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:08
Среди дорогих автомобилей одна должна быть с бежевым салоном, три — с черным.
Проня Прокоповна имеет вкус!
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