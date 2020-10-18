Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики.
Дивися повний текст Зниження \"зеленого\" тарифу дозволило заощадити 1,5 мільярда гривень - Міненерго.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 19:37
Зниження "зеленого" тарифу дозволило заощадити 1,5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зниження \"зеленого\" тарифу дозволило заощадити 1,5 мільярда гривень - Міненерго.
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