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Зниження "зеленого" тарифу
дозволило заощадити 1,5...

Зниження "зеленого" тарифу дозволило заощадити 1,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:37

Зниження "зеленого" тарифу дозволило заощадити 1,5...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Дивися повний текст Зниження \"зеленого\" тарифу дозволило заощадити 1,5 мільярда гривень - Міненерго.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:37

Это называется экономией???
sena_2008atp
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