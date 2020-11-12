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В Україні впровадили
карантин вихідного дня

В Україні впровадили карантин вихідного дня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:51

  ruvex написав:
  vitaliian написав:поддерживаю предыдущего оратора, хотя бы температуру мерять на входе в метро. В Китае везде меряли даже посреди улицы забор в нем калитка, померял-прошёл. В метро крутятся миллионы денег от рекламы, а на элементарное не хватает то ли денег, то ли мозгов.

Меряли, в предыдущий локдаун, когда было в 10 раз меньше зараженных в день и без масок не пускали, теперь маски по желанию температуру не меряют причем нигде и нет ограничения на количество людей в торг залах.
Все это похоже на какой то цирк фриков.

почему похоже? это он и есть! Какой поп, такой и приход.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:52

Власть медиков ничуть не лучше власти военных. Эта "пандемия" закончится тогда, когда главы государств скажут медикам: кто я, царь или дитя? Но... Медицинский пиночет добровольно власть не отдаст.
Немногие люди знают, что в 2009 году, во время предыдущего кризиса, ВОЗ хотела устроить такой же самый цирк с пандемией свиного или птичьего гриппа, но номер не прошёл. Медицинские корпорации тогда были в ярости и зачистили ВОЗ, напихав туда своих людей. В этот раз они справились с задачей. А люди развесили уши, впрочем, как и всегда.
rsdrp11
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:43

  rsdrp11 написав:Власть медиков ничуть не лучше власти военных. Эта "пандемия" закончится тогда, когда главы государств скажут медикам: кто я, царь или дитя? Но... Медицинский пиночет добровольно власть не отдаст.
Немногие люди знают, что в 2009 году, во время предыдущего кризиса, ВОЗ хотела устроить такой же самый цирк с пандемией свиного или птичьего гриппа, но номер не прошёл. Медицинские корпорации тогда были в ярости и зачистили ВОЗ, напихав туда своих людей. В этот раз они справились с задачей. А люди развесили уши, впрочем, как и всегда.


Вот это ты знаток ситуации в ВОЗе. Просто эксперд прямо из штаб квартиры.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:47

  Ratatui написав:
  rsdrp11 написав:Власть медиков ...


Вот это ты знаток ситуации в ВОЗе. Просто эксперд прямо из штаб квартиры.

Этих ботов-однодневок лучше вообще не трогать -- ЦНС здоровее будет :)
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