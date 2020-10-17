Європа в зв'язку з санкціями США проти газопроводу "Північний потік-2" зібралася зміцнювати свою валюту - євро, щоб знизити залежність від долара.
Дивися повний текст В Європі зроблять ще одну спробу захистити \"Північний потік-2\" від санкцій США.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 16:35
В Європі зроблять ще одну спробу захистити "Північний...
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Дивися повний текст В Європі зроблять ще одну спробу захистити \"Північний потік-2\" від санкцій США.
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