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МОЗ пропонує запровадити час для пенсіонерів
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:15
Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Дивися повний текст МОЗ пропонує запровадити час для пенсіонерів
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R2
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:15
якась дурня в такій редакції.
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Rainbow
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:19
Дискримінація людей за віком. Якийсь витончений фашизм. Якщо ти певного віку то їсти можеш купити по певних годинах.
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Nicolas21
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Додано: Сер 11 лис, 2020 19:02
Маразматики.Они хоть представляют,что будет твориться в супермаркетах в эти два часа?Это будет похуже часа пик.К тому же все остальные категории тоже будут ходить в это время.
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Scotch
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Додано: Сер 11 лис, 2020 19:07
Наверное, по примеру других стран, в выделенные часы смогут обслуживаться только пожилые люди. А в остальное время все без ограничений. Не пойму, о какой дискриминации идет речь?
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 11 лис, 2020 21:01
Nicolas21 написав:
Дискримінація людей за віком. Якийсь витончений фашизм. Якщо ти певного віку то їсти можеш купити по певних годинах.
Текст статьи читали "по-диагонали"? Слова " время для приоритетного
обслуживания" Вам ничего не говорят ?
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LutsMan
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Додано: Чет 12 лис, 2020 09:04
Только ЗА! И чтобы другим было понятно что это время льготников.
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olic_cdma
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Додано: Чет 12 лис, 2020 12:59
Лучше бы запретили пенсионерам кататься в транспорте в часы пик, чтобы работающие могли нормально добираться на работу и с работы, учитывая ограничения наполняемости наземного транспорта.
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Ragnar
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:40
Ragnar написав:
Лучше бы запретили пенсионерам кататься в транспорте в часы пик, чтобы работающие могли нормально добираться на работу и с работы, учитывая ограничения наполняемости наземного транспорта.
Воооот!
Хотят ездить по льготам, пожалуйста до 7 утра/ с 10 до 16/ 20 - 24
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Rainbow
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