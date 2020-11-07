Про це повідомляє Укравтопром.
Дивися повний текст ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото).
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Додано: Чет 12 лис, 2020 13:19
ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото).
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:21
Re: ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото)
Ну они же в ряд стоят)
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:38
Модель отлично приспособлена к эксплуатации в сложных условиях, а также на дорогах с неидеальным покрытием. Где её испытывали - в горах где-то, в тайге или в Антарктиде, что она так приспособлена ко всем условиям? )
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:43
Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:11
Re: ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото)
Не знаю что там испытывали но у на с в городе на одном маршруте пару таких серого цвета автобусов ходит уже. Если сравнить с «Электрон» А18501 которые ходили до этого то они полное ну не дно но хуже. Реально хуже.. те же сидение просто кусок пластика..
А двери? Есть передни и как бы средние.. все те кто едет сзади автобуса должны протолкаться через пол салона на вход/выход.
и Электрон
А вот салон Электрона...
Обратите внимание сверху есть поручни за которые можно держаться, на сиденье есть ручки, например ребенок или старушка до верху не достает то может держаться за них..
В ЗАЗ ручек на кресле например нет.
В Электроне средние двери приспособленные для перевозки инвалидских колясок, детских колясок, можно и велик засунуть... а вот в ЗАЗ порог в задних дверях никак не опустить да и места если там что то засунуть пройти уже нету.
Зато дешево. Относительно.
В Электроне есть система тормозов EBS ( ABS та ASR), бортовой компьютер+ сенсорный дисплей, датчики парковки, в салоне видеокамеры на дверях что бы видели входит кто или нет.. Салон не горючие материала. ЗАЗ салон внутри просто прессованный то ли картон то ли фанерка.
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