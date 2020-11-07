ЗАЗ презентував відразу кілька новинок (фото)

Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:11

airmax78 написав: Испытывали? Смешно пошутили. Испытывали? Смешно пошутили.

Не знаю что там испытывали но у на с в городе на одном маршруте пару таких серого цвета автобусов ходит уже. Если сравнить с «Электрон» А18501 которые ходили до этого то они полное ну не дно но хуже. Реально хуже.. те же сидение просто кусок пластика..А двери? Есть передни и как бы средние.. все те кто едет сзади автобуса должны протолкаться через пол салона на вход/выход.и ЭлектронА вот салон Электрона...Обратите внимание сверху есть поручни за которые можно держаться, на сиденье есть ручки, например ребенок или старушка до верху не достает то может держаться за них..В ЗАЗ ручек на кресле например нет.В Электроне средние двери приспособленные для перевозки инвалидских колясок, детских колясок, можно и велик засунуть... а вот в ЗАЗ порог в задних дверях никак не опустить да и места если там что то засунуть пройти уже нету.Зато дешево. Относительно.В Электроне есть система тормозов EBS ( ABS та ASR), бортовой компьютер+ сенсорный дисплей, датчики парковки, в салоне видеокамеры на дверях что бы видели входит кто или нет.. Салон не горючие материала. ЗАЗ салон внутри просто прессованный то ли картон то ли фанерка.