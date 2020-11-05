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Імпортери скорочують купівлю
валюти через посилення...

Імпортери скорочують купівлю валюти через посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:38

Імпортери скорочують купівлю валюти через посилення...

Пропонуємо до обговорення:
Причиною є те, що населення починає економити, побоюючись втрати доходів і роботи в зв'язку з карантином.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:38

Цікаво, і без того малооб'ємний ринок за недолугої позиції уряду та гаранта на перманентну девальвацію демонструє постійний тиск на курс гривні, головним чином за рахунок президентів. А тепер обсяг торгів на міжбанку й зовсім дійде до мінімумів. Але при цьому нам продовжують демонструвати штучно завищений курс долара. Зрозуміло, що НБУ та уряд ретельно захищають саме його від, як вони кажуть, "надмірних" коливань. Не дай боже, щоб гривня зміцнилась хоча б на 50 копійок, вони цього бояться більш за будь-яку пандемію. І чого це відбувається також всім зрозуміло.
nsdapzp
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:42

Нерезидентів, замість президентів. Задовбали постійні виправлення на цьому сайті.
nsdapzp
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