Про це, як повідомляє "Інтерфакс", заявив 12 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:30
Росія ввела санкції проти двох країн Євросоюзу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія ввела санкції проти двох країн Євросоюзу.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:30
видного оппозиционера
А почему не одиозного?
Или соросятники одиозными не бывают?
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