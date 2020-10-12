У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний...

БЕЗГОТІВКОВА МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ ТА ПІЛЬГ

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- через які банки здійснюється монетизація субсидій/пільг у грощовій готівковій формі?

- Уповноваженими банками для виплати житлових субсидій/пільг у грошовій готівковій формі є банки, визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року №1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., №39, ст. 1762; 2016 р., №79, ст. 2636).



- як відбуватиметься оплата комунальних послуг?

- Щомісячно комунальні підприємства надають Ощадбанку дані щодо обсягів спожитих комунальних послуг кожним субсидіантом/пільговиком. На підставі цієї інформації Ощадбанк перераховує кошти за субсидією/пільгою комунальним підприємствам.

Якщо комунальне підприємство не уклало договір з Ощадбанком або не надало Ощадбанку інформацію щодо заборгованості, кошти за послуги підприємству перераховано не буде.

Якщо субсидії/пільги не вистачило на покриття всіх рахунків від комунальних підприємств, то непокритий залишок сплачується субсидіантом/пільговиком самостійно будь яким зручним способом.

Якщо після оплати всіх комунальних рахунків, що відображені в особистому кабінеті субсидіанта/пільговика, є залишок від нарахованої субсидії/пільги, вона залишається для сплати комунальних послуг на наступні місяці.

Якщо субсидіант/пільговик сплатив усі рахунки самостійно в повному обсязі, не дочекавшись перерахувань Ощадбанком субсидії/пільги на рахунки комунальних підприємств, то нарахована субсидія/пільга зберігається в особистому кабінеті субсидіанта/пільговика та буде врахована при оплаті комунальних рахунків у наступні місяці.



- яким чином субсидії/пільги розподіляються на використані комунальні послуги?

- Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою КМУ від 21.10.1995 №848 (зі змінами та доповненнями), та Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, затвердженим постановою КМУ від 17.04.2019 №373 (зі змінами та доповненнями), встановлюється така послідовність перерахування коштів за комунальні послуги (витрати):

1. Тепло.

2. Газ.

3. Гаряча вода.

4. Холодна вода.

5. Електрика.

6. Сміття.

7. Житло (послуги з управління багатоквартирним будинком).

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