Востаннє гарантовану суму було підвищено у 2012 році
Дивися повний текст Чому суму гарантованого відшкодування досі не підвищили - відповідь ФГВФО.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 18:00
Чому суму гарантованого відшкодування досі не підвищили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому суму гарантованого відшкодування досі не підвищили - відповідь ФГВФО.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:26
Для депутан это не коррупционное голосование,иначе бы давно проголосовали.
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