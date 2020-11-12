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Культура та готелі втратять 50% доходів через карантин...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що доходи сфери культури та готельного бізнесу внаслідок карантину вихідного дня скоротяться на 50%.
Дивися повний текст Культура та готелі втратять 50% доходів через карантин вихідного дня – Ткаченко
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:23
Та ладно.
Вы просто не понимаете как это всё работает:
ЗеляоОтремонтирует еще 50 км дороги Киев - Ростов и проблемы сферы культуры и гостиничного бизнеса будут незамедлительно решены.
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