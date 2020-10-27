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Яку гарантовану суму
відшкодування вкладів хотіли б...

Яку гарантовану суму відшкодування вкладів хотіли б...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:55

Яку гарантовану суму відшкодування вкладів хотіли б...

Пропонуємо до обговорення:
З 1998 року гарантовану суму було підвищено у 400 разів.

Дивися повний текст Яку гарантовану суму відшкодування вкладів хотіли б отримувати українці (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:57

с депозитами под 11% сам фонд гарантирования станет не нужен.
vitaliian
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