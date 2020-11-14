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Карантин вихідного дня
в Києві: що обмежать

Карантин вихідного дня в Києві: що обмежать
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 07:44

Карантин вихідного дня в Києві: що обмежать

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили в Київській міській державній адміністрації.

Дивися повний текст Карантин вихідного дня в Києві: що обмежать.
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"работу салонов красоты". Во, правильно, стопудово главный рассадник коронавируса.

Идиоты.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 09:40

Re: Карантин вихідного дня в Києві: що обмежать

За рішенням уряду, у вихідні дозволяється:

1) здійснення послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;

2) робота автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;

3) робота банків;

4) медична практика;

5) робота операторів поштового зв’язку;

6) робота магазинів, у яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;

7) діяльність з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку.
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vitaliian
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Пора новый налог на коронавирус вводить.
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