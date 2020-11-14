Про це заявили в Київській міській державній адміністрації.
Дивися повний текст Карантин вихідного дня в Києві: що обмежать.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лис, 2020 07:44
Карантин вихідного дня в Києві: що обмежать
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Карантин вихідного дня в Києві: що обмежать.
Додано: Суб 14 лис, 2020 07:44
"работу салонов красоты". Во, правильно, стопудово главный рассадник коронавируса.
Идиоты.
Додано: Суб 14 лис, 2020 09:40
Re: Карантин вихідного дня в Києві: що обмежать
За рішенням уряду, у вихідні дозволяється:
1) здійснення послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;
2) робота автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
3) робота банків;
4) медична практика;
5) робота операторів поштового зв’язку;
6) робота магазинів, у яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;
7) діяльність з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Зараз переглядають цей форум: di2gard і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|