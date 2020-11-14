Через коронавірус Україна може зіткнутися з найгіршою рецесією за десятиліття.
Дивися повний текст Понад дев'ять мільйонів українців стануть бідними через Соvid-19 - ООН.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 14:49
Понад дев'ять мільйонів українців стануть бідними через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад дев'ять мільйонів українців стануть бідними через Соvid-19 - ООН.
Додано: Суб 14 лис, 2020 14:49
ООН та МВФ - геть! Іш,ти, соросята какіє ...
У нас кінець епохи бідності, кінець епохи брехні та купа робочих місць завдяки програмі президента Велике крадівництво !!!
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:35
думаю в ООН озвучили оптимистичные прогнозы..))) в реальности будет больше.
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