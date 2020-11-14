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Понад дев'ять мільйонів українців
стануть бідними через...

Понад дев'ять мільйонів українців стануть бідними через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:49

Понад дев'ять мільйонів українців стануть бідними через...

Пропонуємо до обговорення:
Через коронавірус Україна може зіткнутися з найгіршою рецесією за десятиліття.

Дивися повний текст Понад дев'ять мільйонів українців стануть бідними через Соvid-19 - ООН.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:49

ООН та МВФ - геть! Іш,ти, соросята какіє ...
У нас кінець епохи бідності, кінець епохи брехні та купа робочих місць завдяки програмі президента Велике крадівництво !!!
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:35

думаю в ООН озвучили оптимистичные прогнозы..))) в реальности будет больше.
sota24062016
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