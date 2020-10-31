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Рівень платежів населення за газ катастрофічно впав -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:24
Вы всё врёте! Люди платят. Пока ещё...
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sveneld83
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:41
Бедные поставщики...их наконец то обули за тройную плату за квартирные, домовые счетчики и прочие "плюшки". Ну и как не осталось рычагов, в суд товарищи в суд, как сами же и советовали потребителю, насчитывая левые кубы по домовым.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 00:54
arbalet1974 написав:
Не хотят правду сказать. Люди не платят, потому что не могут!
Зачем сейчас платить по 9 грн за куб, когда можно подождать и летом заплатить по 5 грн.
Натура у нас такая - денег не платить.
Особенно когда у кого-то Роттердам+, а у нас в Мухосранске -5 за окном.
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andrein
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shapo
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