Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Молдова приєдналася до
європейської системи платежів SEPA

Молдова приєдналася до європейської системи платежів SEPA
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:12

Молдова приєдналася до європейської системи платежів SEPA

Пропонуємо до обговорення:
Молдова 6 жовтня стала операційною частиною Єдиної зони платежів в євро (SEPA — Single Euro Payments Area), що об’єднує 41 країну і дозволяє здійснювати транскордонні платежі в євро за умовами та тарифами внутрішніх транзакцій ЄС.

Молдова приєдналася до європейської системи платежів SEPA
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:12

Оце справжні реформи, а не потужна імітація бурхливої діяльності як в нас.
salvydas
 
Повідомлень: 177
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
