Гроші будуть накопичуватися, а під час досягнення 60 років їх можна буде зняти.
Дивися повний текст На українців чекає масштабна пенсійна реформа.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 21:44
На українців чекає масштабна пенсійна реформа
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українців чекає масштабна пенсійна реформа.
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:57
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Нед 15 лис, 2020 11:36
Ну почему нельзя людям дать выбор пенсионного фонда. Таким образом и можно решить проблему "обесценивания" накопленных денег. Пускай люди выбирают в какой пенсионный фонд какой страны они хотят вкладывать деньги, раз наш НБУ не может гарантировать низкую инфляцию
Додано: Нед 15 лис, 2020 18:06
самый большой песионный фонд в НБУ, и даже там часть денег украли, про остальных промолчу...
Додано: Нед 15 лис, 2020 18:15
Я не верю в долгосрочные проекты государства. Опыт прошлых лет доказывает, что я права. Все помнят страхование детей до совершеннолетия? Где наши деньги?.. Этот проект еще мифичнее.
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:07
Пустите иностранные пенсионные фонды в страну. Чтобы у людей был выбор инвестировать в иностранные инвестиционные бумаги.
Украинский рынок инвест услуг просто гнилое дно.
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:18
Да но дело не в воровстве из пенсионного фонда НБУ (довольно крупного на самом деле), а в абсолютном не выполнении одной из функций денег -сбережения стоимости- гривней. Что подтверждается ее 25 летней историей. Поэтому работает только солидарная система. А поскольку в ней денег всегда мало, то никогда пенсионеры не будут обеспеченными - вне зависимости от своих доходов и уплачиваемых соцвзносах в трудоспособном возрасте.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:46
Сколько Лисе Алисе и Коту Базилио денег ни давай, назад к Буратино они не вернутся!!! Это тупо ещё один налог. Я против категорически.
Додано: Пон 16 лис, 2020 22:17
Re: На українців чекає масштабна пенсійна реформа
Решили дыру в ПФ залатывать двойным доением солидарщиков.
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