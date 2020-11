На українців чекає масштабна пенсійна реформа

Додано: Нед 15 лис, 2020 23:18

edvardd написав: самый большой песионный фонд в НБУ, и даже там часть денег украли, про остальных промолчу... самый большой песионный фонд в НБУ, и даже там часть денег украли, про остальных промолчу...



Да но дело не в воровстве из пенсионного фонда НБУ (довольно крупного на самом деле), а в абсолютном не выполнении одной из функций денег -сбережения стоимости- гривней. Что подтверждается ее 25 летней историей. Поэтому работает только солидарная система. А поскольку в ней денег всегда мало, то никогда пенсионеры не будут обеспеченными - вне зависимости от своих доходов и уплачиваемых соцвзносах в трудоспособном возрасте. Да но дело не в воровстве из пенсионного фонда НБУ (довольно крупного на самом деле), а в абсолютном не выполнении одной из функций денег -сбережения стоимости- гривней. Что подтверждается ее 25 летней историей. Поэтому работает только солидарная система. А поскольку в ней денег всегда мало, то никогда пенсионеры не будут обеспеченными - вне зависимости от своих доходов и уплачиваемых соцвзносах в трудоспособном возрасте.

