Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка)
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Можливо тому що самі ніколи не отримували таку ЗП. При тому отримував таку ЗП ще в далекому 2010 в Києві. Й тоді я був не те що сіньор (хоча й значився), але зараз з набутого досвіду розумію що в найкращому випадку був мідлом. Хто каже що не треба 2-3 роки життя витрачати заради такої ЗП - ну ну, витрачайте своє життя на те що б заробляти за 5 років, те що можна заробити за рік, й потім 4 роки витрачати на себе.
З власного досвіду - в Україні можна отримати й $4-5К легко ($48К-$60К на рік), якщо в голові порядок, й ти любиш свою справу, й займаєшся постійно саморозвитком. Хто вважає що в нас туго с ЗП - рекомендую поїхати десь забугор (окрім США, Канади, GB чи скандинавських країн - про які всі так люблять згадувати, але забувають про вартість життя там в порівнянні з Україною) й зрозуміти що в Україні ЗП набагато кращі (як й офіси й т.д.) - я це робив й тому повернувся.
antidotcb написав:займаєшся постійно саморозвитком.
Тем самым вы признаете, что не просто потратили 3 года жизни, вы и сейчас ноулайфите. Я про это и пишу, кому-то такой образ жизни заходит, кому-то нет, но не надо пушить тему про то, что в ИТ легко делаются деньги. Это профессия для тех, кому изначально нравится общаться больше с машинами, чем с людьми; жить ИТ, а не работать 8ч в день и забывать про работу после
ПС: на западе опционы и бонсы для сотрудников в штате, так что американскую зп тут можно смело умножать на 2