Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка)

Додано: Пон 16 лис, 2020 15:12

Не розумію чого всі так "запалали" від 43К



Можливо тому що самі ніколи не отримували таку ЗП.

При тому отримував таку ЗП ще в далекому 2010 в Києві. Й тоді я був не те що сіньор (хоча й значився), але зараз з набутого досвіду розумію що в найкращому випадку був мідлом.

Хто каже що не треба 2-3 роки життя витрачати заради такої ЗП - ну ну, витрачайте своє життя на те що б заробляти за 5 років, те що можна заробити за рік, й потім 4 роки витрачати на себе.



З власного досвіду - в Україні можна отримати й $4-5К легко ($48К-$60К на рік), якщо в голові порядок, й ти любиш свою справу, й займаєшся постійно саморозвитком.

Хто вважає що в нас туго с ЗП - рекомендую поїхати десь забугор (окрім США, Канади, GB чи скандинавських країн - про які всі так люблять згадувати, але забувають про вартість життя там в порівнянні з Україною) й зрозуміти що в Україні ЗП набагато кращі (як й офіси й т.д.) - я це робив й тому повернувся.