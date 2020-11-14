Багато українців не поспішають звертатися по допомогу до держави.
Дивися повний текст Названо найпоширеніші міфи про субсидії в Україні.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 11:09
Названо найпоширеніші міфи про субсидії в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найпоширеніші міфи про субсидії в Україні.
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:10
"Не состоят на учете в службе занятости, в доход будет учтен двойной прожиточный минимум" Чушь. Вашим юристам неуд. Меня сняли с учета после двух отказов от работы дворником и зимнюю субсидию не дали. Чтобы встать на повторный учет нужно 90 дней прождать.
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